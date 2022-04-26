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再輸就出局 「金」險開胡

2022/04/26 05:30

金塊一哥約基奇（左）昨飆37分，扳回一城。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽連輸3戰的金塊，昨面對勇士背水一戰，當家一哥約基奇繳出全隊最高37分，加上巴頓在終場前8.3秒投進關鍵三分球，奠定勝基，終場金塊以126：121擊敗勇士，系列賽扳回一城，以1：3免於被橫掃。

1:3落後翻盤 金塊有前例

賽前以0：3落後的金塊昨再戰勇士，幾乎一路保持領先，但勇士一哥柯瑞在決勝節逆襲，該節獨攬15分，率隊一度超前，不過金塊很快還以顏色，拿下得來不易的一勝。

主場搶下一勝，讓約基奇找回信心，他說：「我們也曾從逆境中翻盤，這次為什麼不行？」金塊曾在2020年季後賽中，連續兩輪在1：3落後情況下翻盤，當時跌破不少人的眼鏡。不過，NBA過去曾出現143次3：0領先情況，最後領先的球隊全都順利晉級到下一輪，金塊要翻盤恐怕不是那麼容易。

在前3戰表現搶眼的勇士「海嘯三兄弟」，昨天變回「浪花兄弟」，K.湯普森挹注32分，柯瑞進帳33分，但罰球失手4次，讓他相當悶。波爾昨則熄火，只拿下11分，且勇士團隊三分球命中率35.3%，較金塊的48.4%遜色不少。總教練柯爾表示，太急於贏下系列賽，導致偏離比賽計畫，希望回主場後拿下勝利。

鵜鶘和太陽一戰，鵜鶘英葛蘭砍下全隊最高30分，加上瓦倫丘納斯挹注26分、15籃板，兩人率隊以118：103扳倒西部頭號種子太陽，系列賽戰成2：2平手。

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