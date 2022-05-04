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味全確診球員 4人增至15人

2022/05/04 05:30

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨主動通報防疫最新進度，本土球員已有15人確診，新增快篩陽性1人，6人列密切居家隔離，由於被疫情波及的球員人數有持續增加的態勢，週六（7日）能否在主場天母恢復比賽仍有變數。

味全龍疫情持續升溫，目前已有5場賽事受波及延期。
（資料照）

週末天母兩戰添變數

味全球團4月30日通報，有16名球員居家隔離，包括4人確診、4人快篩陽性、8人列密切接觸者，昨更新累計確診或隔離人數，在72小時內已增至22人，部分確診者無症狀，少數有流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，球團依規定辦理一人一室居家隔離，也安排醫療團隊進駐協助，即日起要求球員必須連續3日快篩陰性才開始自主訓練。

味全連續被中職取消4月27日在天母、5月1日在桃園、5月3至5日在高雄澄清湖共5場賽事。中職秘書長楊清瓏表示，必須等到選手由醫護人員快篩或PCR陰性陸續解除隔離，讓確診或隔離的人數降至符合聯盟規範，才能決定味全的復賽日期。

中職裁判執法時全程配戴口罩。（記者林正堃攝）

聯盟裁判 1確診1快篩陽

中職也公布，前天快篩陽性的裁判A，昨PCR結果為陽性，按規定居家隔離10日，新增裁判B快篩陽性，也先居家隔離等PCR結果，2人身體狀況都很良好。楊清瓏表示，目前裁判人數充足，不會影響比賽執法，聯盟也有因應措施，若一軍裁判不足由二軍裁判支援，今年一軍裁判編制13人。

富邦悍將總教練丘昌榮表示，隊上有教練曾和確診的裁判在比賽期間交談，因此立即安排該名教練快篩，所幸是陰性反應。

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