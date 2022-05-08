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鎖死保羅 雙俠射日

2022/05/08 05:30

獨行俠東契奇（中）昨拿26分、13籃板、9助攻「準大三元」，表現全面。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕系列賽以0：2落後的獨行俠，昨回到主場不容閃失，靠著東契奇和布朗森合力攻下54分，並成功封鎖太陽的進攻發動機保羅，在西部次輪第3戰以103：94扳回一城，避免被「聽牌」。

東契奇、布朗森合攻54分

保羅的控球能力一流，且在場上以表現穩定著稱，他今年季後賽前8場僅出現13次失誤，其中首輪碰上鵜鶘，更曾締造2場比賽共傳出28次助攻，沒發生任何失誤的紀錄。

保羅上半場7失誤 生涯最慘

獨行俠昨對滿37歲的保羅送上生日大禮，祭出嚴防逼出他上半場就出現7次失誤，寫下生涯季後賽最慘紀錄，總計僅得12分、4助攻，也是他本季首度失誤超過助攻次數。太陽在後場指揮官保羅表現失常下，團隊投籃命中率為44.7%，是他們今年季後賽單場命中率首度低於50%，單場得分更創下本季新低。

獨行俠除在防守上不遺餘力，更重要的是進攻不只靠東契奇，他此戰拿26分、13籃板、9助攻「準大三元」，還有終於甦醒的布朗森，揮別前2戰只拿22分的低迷表現，昨天他21投10中，拿全場最高28分，「我知道我得打得更有侵略性，不管進或不進，都得保持這樣的心態才行。」

東契奇和布朗森的出色發揮，迫使太陽得不斷協防，也給獨行俠側翼鋒線製造更多外圍空檔，芬尼史密斯、克勒貝爾和布拉克的三分球合計25投10中，為球隊提供更充足的火力。

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