悍將慶連勝 4場奪27分問威志

悍將陳鴻文本季首勝與生涯第50勝一次到手。

（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕連續兩天作客樂天桃猿主場，富邦悍將低迷的打擊火力開始復甦，昨先發投手陳鴻文交出6局無失分好投壓制，率隊以7：0大勝，也是本季首度連勝，戰績爬升到7勝23敗。

陳鴻文本季開胡 生涯50勝

悍將單週已拿3勝，陳鴻文也拿下本季先發出賽6場以來首勝，等待217天之後，生涯第50勝終於到手。

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賽後被問到個人紀錄，陳鴻文直言「不重要」，他強調，重要的是球隊贏球，「因為快兩週沒有投球，投起來比較陌生、壞球較多，但球隊前一天才贏球，我不想影響球隊，想盡辦法投好球，讓對方打不好。」

陳鴻文奪下單場MVP，也允諾今天請全隊喝咖啡。他說：「球隊低迷的時候，想把拚鬥精神傳給大家。大家都表現很棒，我想連勝是好的開始，也還不晚，我們並不是一點機會都沒有。」

悍將本季初嘗連勝與完封對手滋味。（記者陳志曲攝）

新打教接手4戰 打線炸裂

悍將在16日宣布一、二軍打擊教練互換之前的4場比賽僅攻下4分，在新任一軍打教陳威志上任後，近4戰已進帳27分。對於火力復甦，總教練丘昌榮先是笑說要問陳威志，隨後表示：「有幾個點打開之後，選手不會一直困在那裡，無形中壓力也比較小一點。」

富邦和樂天都將迎接先發輪值主力歸隊，悍將日前染疫的本土王牌江少慶，昨已向二軍報到練球，歸隊時間可能在6月初；樂天陳冠宇4月中因重訓傷及腰部，昨首度實戰投打練習，他透露，目前傷勢已無大礙，目標30日補賽對戰味全龍復出。

悍將葉竹軒連兩戰盜壘成功。（記者陳志曲攝）

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