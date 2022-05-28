餅總解隔報喜 安可已在打T座

林安可（資料照）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅原本預定昨起在花蓮與樂天桃猿打3連戰，首戰因為樂天確診人數達到停賽標準而取消，若今、明兩天還是打不成，總教練林岳平不覺得會造成困擾，就當做來花蓮這3天是調整。

有機會上半季尾聲歸隊

林岳平解除隔離後於前天歸隊，昨原本是他重掌兵符的首戰，他認為，即便比賽因對手確診人數被取消，統一的立場是且戰且走，就算花蓮3場都打不成就當做是調整，「以我們的近況，沒打不是壞事，傷兵可以慢慢回來。」

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林岳平指出，陣中確診球員只剩吳桀睿還在隔離，其他人下週可望陸續歸隊，考量確診後體力一定下滑，會視狀況調整投手戰力，有機會在上半季尾聲歸建的主力傷兵是林安可，「他已在打Ｔ座，只要進入實戰打擊練習，差不多就可以比賽了。」

今天結束自主管理的林岱安昨已隨隊，他表示，除了確診第1天稍微發燒，只有喉嚨癢沒有其他症狀，前3天幾乎都在睡覺，之後就等關滿7天，只能做橡皮筋訓練，靠看轉播、追劇、打電動打發時間，解隔第1天就去二軍訓練。

林岱安昨也做好重新先發蹲捕的準備，對於柯育民、陳重羽在他缺陣期間適時補上，他覺得兩人表現都很棒，也為他們感到開心，不會有趕快歸隊的壓力，「大家技術都差不多，這是教練團希望看到的，不是說沒有誰，球隊就會怎樣。」

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