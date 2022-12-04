神隱由愛轉恨 C羅成南韓公敵

C羅變成南韓全民公敵。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕C.羅納度和南韓之間的恩怨情仇，剪不斷、理還亂，雙方不但在3年前友誼賽結下梁子，甚至牽扯到2002年世界盃葡萄牙吃悶虧的陳年舊帳，也難怪南韓球迷由愛生恨，昨賽後還狠狠嘲諷這位昔日偶像。

C羅對於熱愛足球的南韓來說，原本是「神一般存在」，2019年7月隨祖文特斯到首爾出賽，門票搶購一空，即使最貴一張高達40萬韓圜（約1萬台幣），許多父母不惜砸重金買票，只為讓孩子一睹他的風采。

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不料從賽前簽名會到比賽，C羅都神隱拒絕參與，即使南韓觀眾場邊激動狂喊大名，卻只得到他鏡頭前不悅神情回應，此舉不但令當地球迷心碎，更由愛轉恨把C羅視為「全民公敵」。

曹圭成催促離場 他爆粗口

只不過，也有人認為，20年前世界盃小組賽，雖然17歲的C羅尚未參賽，但當時南韓仗著地主優勢，球風粗暴且爭議判決不斷，最終1：0淘汰葡萄牙，令他相當不滿，並導致多年後訪韓態度出奇冷淡。

昨C羅下半場被換下，南韓前鋒曹圭成用英語催促他趕緊離開，C羅爆粗口還怒比「噓」手勢要他閉嘴，也在南韓引發眾怒，而曹圭成賽後直呼C羅為「羅強盜」，正是3年前被潑冷水的球迷們，為他所取的難聽外號。

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