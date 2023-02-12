令和怪物找冠宇 林襄朝聖Men’s Talk

佐佐木朗希（右起）與林襄、陳冠宇合照。（特派記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／日本石垣島報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希無緣列入亞洲門戶交流賽登錄名單，昨結束訓練後特別跑到球場找陳冠宇。由於「大物」突然降臨，桃猿球員練球時都無法專心，而陳冠宇即便已離開羅德2年多，仍和朗希有說有笑，展現好交情。

台日雙雄敘舊

佐佐木成目光焦點

陳冠宇重返老戰場，不僅當地球迷關注，羅德球團人員也很關心他，影音組到場邊錄製他跟朗希的相見歡。陳冠宇笑說，自己已經不是日職球員，站在朗希旁邊會緊張，跟羅德分享返台加盟中職還自嘲，「選秀時雖是第一指名，但有段時間沒投出好成績，被球迷罵慘了。」

請繼續往下閱讀...

朗希跟陳冠宇在牛棚旁敘舊，一旁練習的桃猿球員不時看過來，突然有顆球滾到朗希旁邊，只見他撿起後傳給桃猿球員，成為兩方唯一互動。今天對羅德扛先發的楊彬就說，第一次看到朗希本人，白白的，真的長得很高。

兩人互動還出現有趣插曲，人氣很高的樂天女孩林襄突然現身，當媒體請求3人合照，陳冠宇做勢慫恿朗希跟林襄雙人合照，逗得他笑說，「不是我想要拍的啊⋯」後來拍照時，朗希木訥地站開開，站在中間的林襄笑說，「大家站好開喔。」

朗希去年大爆發，晉升最頂尖日職球星行列，春訓期間舉手投足都是注目焦點，還受到球團嚴加保護，也讓這段驚鴻一瞥的插曲彌足珍貴。陳冠宇在朗希旁邊表示，希望今年能看到羅德奪冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法