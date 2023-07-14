溫網》球王闖4強 老爸偷拍喬帥惹議

西班牙球王艾卡拉茲首闖溫網男單4強。 （法新社）

艾卡拉茲坦言幫助不大

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲首闖溫布頓網球錦標賽男單4強，但他的父親因全程拍攝喬科維奇練球被當成「間諜」，也讓喬帥頗有微詞，他呼籲官方能在球員練球時為球員保留隱私。

喬科維奇略表不滿地說，「我們在訓練時都沒有秘密可言，希望球員能有更多隱私，因為我們有時會想嘗試新東西，跟團隊溝通也能更自在。」

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喬科維奇表示，因為官方沒有任何限制，在訓練時根本無法放鬆，「因為你知道你的競爭對手就在附近，一舉一動都會被分析。」

喬科維奇今在4強將對上義大利21歲新星辛納，而艾卡拉茲昨以7 ：6（3）、6 ：4、6 ：4力退丹麥好手魯內，將與俄羅斯名將梅德維夫爭奪決賽門票。

對於父親陷入偷拍疑雲，艾卡拉茲坦言確實可能發生，因為他老爸是網球鐵粉，只是這對他幫助不大，畢竟喬帥的影片在各大平台都找的到，也得看自己是否能打到決賽才能跟喬帥過招。

謝淑薇與史崔可娃的女雙4強戰將對上托莫（西班牙）／布茲可娃（捷克），今晚力拚爭冠門票。

世界排名42的捷克女將萬卓索娃，昨在4強以2個6：3淘汰烏克蘭斯維托麗娜，成為公開化年代以來，首位挺進溫網女單決賽的非種子選手，她將與白俄羅斯莎芭蓮卡和突尼西亞賈珀的勝方爭冠。

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