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杭州亞運國手出爐 老幹新枝衝「破10金」

2023/07/21 05:30

杭州亞運十大奪金重點人物

〔記者林岳甫／台北報導〕因武漢肺炎疫情延宕1年的杭州亞運在9月23日點燃戰火，體育署昨公佈524位國手名單，總人數略遜於上屆雅加達亞運的584人，且重點奪牌選手皆為多屆亞運國手，老驥伏櫪，體育署則保守估計以超越10金為目標。

體育署昨公布杭州亞運國手名單，副署長洪志昌（中）表示，預計將派出524名選手參與32種運動競賽，代表團總人數超過700人。（中央社）

戴資穎、郭婞淳、李智凱 老將繼續拚戰

李智凱（資料照）

台灣上屆雅加達亞運共584人參賽，最終贏得17金、19銀、31銅，在獎牌榜上排名第7，也是隊史在亞運第二佳，僅次於1998年曼谷亞運19金。

翻開台灣隊歷屆亞運成績，2014年仁川亞運10金，2010年廣州亞運13金、2006年杜哈亞運9金、2002年釜山亞運10金，因此即使5年前風光締造佳績。體育署副署長洪志昌認為，受疫情影響，近3年選手參加較少國際賽，參考歷屆成績，保守以衝破10金為目標。

羅嘉翎、陳玟卉、林昱堂 新面孔搶出頭

台灣代表團初估金牌數下修，上屆斬獲金牌選手羽球一姊戴資穎、舉重女將郭婞淳、體操「鞍馬王子」李智凱等都持續拚戰，另外空手道女子55公斤締造二連霸的文姿云退休、體操單槓金牌唐嘉鴻因傷退賽，整體名單少了新生代好手接班。

按體育署奪金計畫，重點選手且沒亞運經驗的只有跆拳道「國民女友」羅嘉翎、舉重女將陳玟卉，以及上週亞洲田徑錦標賽跳出8公尺40的跳遠男將林昱堂。

莊智淵、林逸凡老少入選

至於42歲「桌球教父」莊智淵持續寫下傲人紀錄，生涯第7次參與亞運，另外年紀最輕選手是10歲滑板女孩林逸凡，她8月才滿11歲。

另外，台灣代表團此行會分批與會，體育署競技組長藍坤田透露，預計9月15日起開始出發，為減輕選手負擔，班機座位豪華經濟艙起跳，並優先考慮商務艙。

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