明星賽》林安可全壘打大賽冠軍 謝風勢幫忙

江坤宇全壘打大賽掛零，被隊友扛出場。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕2023中職明星賽昨進行全壘打大賽，方式改為8位參賽球員只打1輪決賽，林安可以8支險勝隊友蘇智傑的7支，首次拿到全壘打大賽冠軍，他歸功於現場的風勢與陳傑憲的餵球，希望兩人還有機會搭檔參加。

林安可敲8轟，首次拿到全壘打大賽冠軍。（記者廖耀東攝）

林安可在使用金球前與蘇智傑都擊出6支，最後30秒擊出2支比蘇智傑多1支，同為左打的2人共敲15支，其他6位右打合計才16支，展現洲際球場左外野常吹逆風不利右打特色，而今年冠、亞軍都出自獅隊，是繼2017年Lamigo桃猿陽耀勳、朱育賢後再由同1隊包辦前2名。

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本來擔心1支都打不出來

林安可指出，今年志在參加，沒想到會拿冠軍，賽前練習的狀況其實很爛，剛開始揮棒很不順，多少擔心「不會1支都打不出來吧？」，當第1支出現後感覺慢慢出來，現場的風勢也幫了很多忙，「當然，陳傑憲的餵球也很不錯。」

陳傑憲表示，當初設定的目標是2支，不要最後1名什麼都好，剛開始兩人還在磨合，林安可也調適得很快，「他選我餵球，真的很聰明，我的壓力其實很大，他打得好，是他厲害，他打不好，可以怪我就好。」

江坤宇掛零 被隊友扛出場

首次參賽的江坤宇被排在壓軸的第8位上場，卻繼2015年統一獅郭岱琦後再次掛零，見最後1擊仍沒飛出大牆，力拚3分鐘的他突然躺在打擊區，隨即被隊友扛在肩上抬回休息區，他笑說，這是賽前就設計好的橋段。

江坤宇指出，全壘打大賽真的滿累的，有機會參加就很開心，雖然目標是至少1轟，但原本預期就是0轟，明年是否再來挑戰還不好說，「有1支雖然飛出去，很可惜是界外，有滿多顆其實感覺不錯，只是逆風太大被吹回來。」

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