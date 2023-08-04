世大運》王星皓好泳 200混奪銀

王星皓昨天在男子200公尺混合式奪下銀牌，締造台灣游泳在世大運最佳名次。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上屆拿下銅牌的王星皓，昨在成都世大運男子200公尺混合式決賽游出2分00秒，獎牌成色升級成銀牌，這也是台灣游泳隊本屆首面獎牌，也締造台灣在歷屆世大運游泳最佳成績。

王星皓與另兩名得獎選手自拍。（大專體總提供）

策略卡進外圍水道 更能專注表現

決賽被排在第1水道的王星皓，從前50公尺的蝶式就一馬當先，儘管觸牆後轉仰式落居第2，但最後的蛙式及自由式都維持優勢，沒讓對手超車，最終僅次於葡萄牙好手羅培茲的1分59秒12。

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父親兼教練王耀偉透露，王星皓在預賽游出2分01秒30排名第一後，就知道有機會站上頒獎台，因此準決賽策略性放慢速度，以總排名第7的2分02秒17晉級，也順勢在決賽拉到最外道，不加入其它選手在中間水道的競速。

王耀偉表示，王星皓在外圍水道更能專注自己的表現，昨天一開始就加足馬力，之後也維持應有速度，如願拿下銀牌，為之後的賽事增添不少信心，畢竟王星皓最近因3年多無法再突破全國紀錄，內心備感焦慮，希望接下來能一鼓作氣締造新猷。

王冠閎 今200蝶決賽

林姵彣昨在女子100公尺蛙式決賽游出1分10秒20，雖無緣站上頒獎台，但第7名仍是隊史在該項目最佳成績。

「台灣蝶王」王冠閎昨在男子200公尺蝶式預賽以1分59秒11搶下分組第一，準決賽提升至1分56秒76，以總排名第3晉級今晚的決賽。

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