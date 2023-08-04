晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世大運》王星皓好泳 200混奪銀

2023/08/04 05:30

王星皓昨天在男子200公尺混合式奪下銀牌，締造台灣游泳在世大運最佳名次。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上屆拿下銅牌的王星皓，昨在成都世大運男子200公尺混合式決賽游出2分00秒，獎牌成色升級成銀牌，這也是台灣游泳隊本屆首面獎牌，也締造台灣在歷屆世大運游泳最佳成績。

王星皓與另兩名得獎選手自拍。（大專體總提供）

策略卡進外圍水道 更能專注表現

決賽被排在第1水道的王星皓，從前50公尺的蝶式就一馬當先，儘管觸牆後轉仰式落居第2，但最後的蛙式及自由式都維持優勢，沒讓對手超車，最終僅次於葡萄牙好手羅培茲的1分59秒12。

父親兼教練王耀偉透露，王星皓在預賽游出2分01秒30排名第一後，就知道有機會站上頒獎台，因此準決賽策略性放慢速度，以總排名第7的2分02秒17晉級，也順勢在決賽拉到最外道，不加入其它選手在中間水道的競速。

王耀偉表示，王星皓在外圍水道更能專注自己的表現，昨天一開始就加足馬力，之後也維持應有速度，如願拿下銀牌，為之後的賽事增添不少信心，畢竟王星皓最近因3年多無法再突破全國紀錄，內心備感焦慮，希望接下來能一鼓作氣締造新猷。

王冠閎 今200蝶決賽

林姵彣昨在女子100公尺蛙式決賽游出1分10秒20，雖無緣站上頒獎台，但第7名仍是隊史在該項目最佳成績。

「台灣蝶王」王冠閎昨在男子200公尺蝶式預賽以1分59秒11搶下分組第一，準決賽提升至1分56秒76，以總排名第3晉級今晚的決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。