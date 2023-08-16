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一個Play閃神 悍將天母4連敗

2023/08/16 05:30

9局下悍將發生致命失誤，龍隊以1分險勝。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨回主場迎戰富邦悍將眼看要進入延長賽，卻因對方二壘手葉子霆暴傳一壘形成再見失誤，意外以2：1拿下勝利，還讓富邦嘗到在天母4連敗，暌違2個月重回一軍的陳品捷本季首次獲選單場MVP。

葉子霆（記者王藝菘攝）

9局下再見失誤 不敵龍

味全1局下靠李凱威二壘安打先馳得點，富邦6局上靠張進德適時安打扳平比數，9局下味全才攻2人次雖被雙殺，但陳品捷在李凱威獲保送後，抓曾峻岳剛上場的第1球敲安延續攻勢，林孝程隨後擊出滾地球造成葉子霆傳球失誤。

陳品捷繼6月6日再於一軍出賽，7局下先代打再接替守右外野，他表示，9局下心想一定要延續攻勢，至少要讓後面隊友有機會打再見安打，很高興敲安帶動氣勢，達成總教練交付的任務，「很久沒有上來，感謝隊友鼓勵，很意外拿到MVP，贏球開心就好。」

陳品捷表示，在小聯盟經常碰過類似的再見失誤，證明棒球每個Play都要專注，「看起來是很正常的滾地球，接起來傳一壘就延長賽，可能是二壘手有點在原地等，發現林孝程衝很快急著把球傳出去，結果沒有傳好。」

味全總教練葉君璋指出，下半季每隊都咬得很緊，不論戰績或比賽過程都是如此，每1個Play都很重要，這場每位投手都把失分壓到最低，最近6場平均只得2分左右，主要是對方都派很好的投手，球隊必須針對這點設法突破，棒次上也會再調整。

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