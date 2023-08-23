兄弟守備率可望再置頂 紅龜︰二游帶給防線安定感

陳江和（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟從2018年全聯盟最差守備，到近年蛻變成為歷年最堅強防線，兄弟首席兼內野守備教練「紅龜」陳江和認為，這幾年以岳東華、江坤宇為首的二游搭檔表現相當穩定，只要鞏固內野中線，就能為整條防線帶來安定感。

出賽80場僅43失誤

2018年兄弟出現132次失誤，守備率9成71都是全聯盟最差，接下來谷底反彈，連續5年都是全聯盟最佳，2021年僅73次失誤、守備率9成83，兩項數據都是中職史上第一，本季兄弟已賽80場只有43次失誤，守備率9成86，可望再寫紀錄新猷；1998年兄弟多達182次失誤、守備率9成57，都是史上最差數據。

請繼續往下閱讀...

陳江和表示，近年主力球員多半歷經「7年6亞」時期，遭遇許多失敗和挫折，從錯誤中學習並累積經驗，經過二連霸洗禮，現在他們已成熟，知道如何在場上處理來球，加上內野幾名主力球員位置固定，守備也很穩定，這都是失誤數下降、守備率提升的關鍵。

陳江和、王勝偉昔日是兄弟二游黃金搭檔，陳江和說，王勝偉進職棒從不斷失誤和失敗中吸取經驗，才成就9座游擊金手套，現在兄弟守備穩定中求進步，但仍有不足之處要再加強，不能因此自滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法