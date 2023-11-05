逆轉中國王楚欽 林昀儒首闖WTT冠軍戰

林昀儒昨先後力退世界排名第7的日本「怪物少年」張本智和、中國名將王楚欽，率先闖進冠軍戰，也締造個人在WTT冠軍賽最佳戰績。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨凌晨在WTT法蘭克福冠軍賽男單8強戰，以3：1力退世界排名第7的日本「怪物少年」張本智和，晚間4強戰再以4：2逆轉剛在杭州亞運奪下4面金牌的中國名將王楚欽，率先闖進冠軍戰，也締造個人在WTT冠軍賽最佳戰績。

林昀儒今天將與兩屆奧運金牌得主中國馬龍和17歲法國直拍橫打新星F.勒布朗的勝方爭奪冠軍及3萬美元獎金。

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正手拍先打穿張本智和防線

世界排名12的林昀儒過去雖然在國際賽兩度遭遇張本智和都吞敗，但他在2019年日本T聯賽曾以直落三解決張本，今年8月兩人在日本T聯賽也進行過1局決勝負的對決，小林也以2分之差獲勝。

在這場暌違4年的國際賽對決，林昀儒除了招牌的反手擰拉依舊犀利，進化的正手拍也頻頻打穿張本的防線，最終以13：11、9：11、11：8、11：4奏捷。

反手拍爆棚 王楚欽無力招架

林昀儒過去在國際賽和世界排名第2的王楚欽交手，以2勝6負居下風，從2019年日本公開賽起更苦吞對戰4連敗，包括上個月在杭州亞運男子團體4強賽，小林也以直落三吞敗。

面對難纏的王楚欽，林昀儒在局數1：2落後下放手一搏，以11：7、11：7、11：2連下三城，反手拍狀態爆棚的小林，最後兩局更頻頻打出絕妙好球，分別5：0、9：0強勢開局，打得王楚欽無力招架，也終止對戰4連敗。

林：1分1分打 開心能贏球

林昀儒表示，「從沒想過能贏得這場比賽，我只是1分1分打，盡自己最大的努力，很開心能贏球。」

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