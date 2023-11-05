晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

逆轉中國王楚欽 林昀儒首闖WTT冠軍戰

2023/11/05 05:30

林昀儒昨先後力退世界排名第7的日本「怪物少年」張本智和、中國名將王楚欽，率先闖進冠軍戰，也締造個人在WTT冠軍賽最佳戰績。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨凌晨在WTT法蘭克福冠軍賽男單8強戰，以3：1力退世界排名第7的日本「怪物少年」張本智和，晚間4強戰再以4：2逆轉剛在杭州亞運奪下4面金牌的中國名將王楚欽，率先闖進冠軍戰，也締造個人在WTT冠軍賽最佳戰績。

林昀儒今天將與兩屆奧運金牌得主中國馬龍和17歲法國直拍橫打新星F.勒布朗的勝方爭奪冠軍及3萬美元獎金。

正手拍先打穿張本智和防線

世界排名12的林昀儒過去雖然在國際賽兩度遭遇張本智和都吞敗，但他在2019年日本T聯賽曾以直落三解決張本，今年8月兩人在日本T聯賽也進行過1局決勝負的對決，小林也以2分之差獲勝。

在這場暌違4年的國際賽對決，林昀儒除了招牌的反手擰拉依舊犀利，進化的正手拍也頻頻打穿張本的防線，最終以13：11、9：11、11：8、11：4奏捷。

反手拍爆棚 王楚欽無力招架

林昀儒過去在國際賽和世界排名第2的王楚欽交手，以2勝6負居下風，從2019年日本公開賽起更苦吞對戰4連敗，包括上個月在杭州亞運男子團體4強賽，小林也以直落三吞敗。

面對難纏的王楚欽，林昀儒在局數1：2落後下放手一搏，以11：7、11：7、11：2連下三城，反手拍狀態爆棚的小林，最後兩局更頻頻打出絕妙好球，分別5：0、9：0強勢開局，打得王楚欽無力招架，也終止對戰4連敗。

林：1分1分打 開心能贏球

林昀儒表示，「從沒想過能贏得這場比賽，我只是1分1分打，盡自己最大的努力，很開心能贏球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。