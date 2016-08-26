談退賽風波被罵翻 謝淑薇刪文改恭喜莊佳容

謝淑薇今早在臉書上談雙打退賽風波。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔即時新聞／綜合報導〕網球女將莊佳容在紐黑文女網賽和謝淑薇對決，最後勝出順利晉級，今早謝淑薇也在臉書上面透露心情，再度談雙打退賽風波，不料卻引起部分網友不滿，到她臉書留言洗版指她消費莊佳容，謝後來將PO文刪除，再度PO文改為恭喜莊佳容。

謝淑薇後來將PO文刪除，PO文改為恭喜莊佳容。（圖取自臉書）

謝淑薇回應網友留言。（圖取自臉書）

先前謝淑薇退出里約奧運女網雙打，使得搭擋莊佳容最後無法出賽，這次莊佳容與謝淑薇一戰也格外受到矚目。謝淑薇今早在臉書再度談到當初退出雙打一事的原委，不過部分網友卻不買單，到她臉書留言洗版。

謝淑薇後來將原本的PO文刪除，改恭喜莊佳容勝利，她寫道：「恭喜莊佳容今天贏了，一舉拿下冠軍吧~」不過PO文仍有網友不買單，繼續留言攻擊，但也有支持者鼓勵她「懂你的你不用說都懂，不懂你的說了也不信～自在過自己！」，謝淑薇則回應留言，寫道：「有些事就像是塞在牙縫的肉，不拔出來會不舒服，之後還會臭，還會害人蛀牙。一旦拔出來，才能開心的繼續前進。」

謝淑薇也向粉絲透露自己沒有受到影響，強調這場比賽超刺激，也很歡樂，輸贏是其次，盡力就夠了。