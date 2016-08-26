加拿大女子公開賽》第1回合遇大雷雨 南韓崔琦拉暫居首席
2016/08/26 12:47
球后高寶璟67桿完賽並列第4。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA巡迴賽加拿大太平洋鐵路女子公開賽第1回合，今天戰至天黑仍有54人未能完成18洞賽事。南韓崔琦拉低於標準桿7桿暫居首席，已完賽的選手以北愛爾蘭的梅鐸繳出66桿較佳。
加拿大太平洋鐵路女子公開賽第1回合，因為當地時間中午遇上大雷雨，比賽中斷將近3小時，使得昨天18洞賽程未能如期完賽。
崔琦拉在天黑時只打完14洞，她賺進7個博蒂、無柏忌，有機會在補賽之後站穩領先位置。
北愛爾蘭選手梅鐸以66桿打完這回合，暫居第2，她打下7個博蒂、1個柏忌，追平個人最低桿紀錄。她表示，代表愛爾蘭參加完里約奧運，馬上趕到加拿大來參賽，但這是很棒的經驗。
法國的艾榭兒也打完14洞，總計低於標準桿6桿並列第2。球后高寶璟67桿完賽和南韓許敏姬、李美林、泰國艾莉雅等人並列第4。
台灣女將首回合成績平平，程思嘉71桿完賽暫時並列46名，李旻73桿，徐薇淩75桿，曾雅妮76桿。
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