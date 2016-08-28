中職》王玉譜首度上一軍 自認比預期還要早

王玉譜。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊今年選進的先秀左投王玉譜，今天賽前登錄一軍，今晚比賽將待命後援。王玉譜說，本週二就已隨隊一軍，自認上一軍時間比預期要早。

王玉譜說，本來預期應該準備好再上一軍，現階段自認準備好一半，比想像中快上一軍。今年中職各隊打線都很兇猛，王玉譜說，遲早都要面對一軍打者，心態上不會緊張，同隊的林子崴也和他說平常心就好，他自己則趁這對時間多觀察對方打者。