中職》彈力球影響多大？最高和最低值全壘打差五倍、20公尺

中華職棒比賽用球。（資料照，記者劉信德攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年中職全壘打滿天飛，Lamigo外野手陽耀勳將頭部高度的球「砍」成反方向全壘打，驚天一擊引發熱議，也再度掀起彈力球爭議。

2010年中職比賽用球曾改採美津濃MB210，恢復係數接近最低標的0.5423，而且球還會變形，上半季只有敲出60轟，場均僅0.54轟，雙雙創歷年新低，下半季換美津濃M150，隔年再換回華櫻990，持續到至今。

今年砲火四射，堪稱超級打者年，上半季297轟寫下中職史上半季新高數據，而今年華櫻990恢復係數0.576接近高標，平均每場能敲出2.54轟，史上最低標和最高標全壘打產量差了快5倍，飛行距離也差了近20公尺。

對此，統一獅總教練郭泰源表示，球確實有討論空間，目前的比賽已讓人感覺不太正常了，投手也會變得不敢投，投到沒信心，如果球的恢復係數在較高點就有討論空間。