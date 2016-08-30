NBA》「吹氣BOY」乏人問津 鵜鶘打算請他來試訓
2016/08/30 09:02
〔體育中心／綜合報導〕昨天（29日）勞森（Ty Lawson）與國王隊簽下1年合約，原本有意追求的鵜鶘隊不得不改變目標。最新傳出的消息是，鵜鶘隊打算邀請自由球員史蒂文森（Lance Stephenson）進行試訓。
史蒂文森今年25歲，曾經是溜馬隊的先發得分後衛，並幫助球隊打進東部冠軍賽。但自從他在2014年夏天加盟黃蜂隊之後，他的生涯明顯走下坡。由於球風不適合，他在去年夏天被交易到快艇隊。上季打了沒多久，快艇隊就發現史蒂芬森並不適合他們，並且在今年的交易截止日前把他送到灰熊隊。
今夏的自由球員市場開啟以來，成為自由球員的史蒂文森一直乏人問津。隨著季前訓練營即將開始，還沒放棄任何補強可能的鵜鶘隊把目光放到他身上。史蒂文森何時參加鵜鶘隊試訓還不得而知，但這可能是他留在NBA的最後機會。
史蒂文森（右）。（取自ESPN）
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