NBA》魔獸不練低位? 投籃教練：別傻了
2016/08/30 20:50
霍華德。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今年夏天與家鄉老鷹隊簽下3年7500萬美元（約台幣22.8億）合約的「魔獸」霍華德，為提升自己的競爭力，休賽期間勤練罰球與中距離出手，但此舉反倒讓外界認為他不練習低位技巧。
投籃教練休特在推特上替他抱屈。（取自休特推特）
不過他的投籃教練休特（Lethal Shooter）昨天在推特上替霍華德抱屈，「如果你們認為霍華德沒有每天練習他的低位，你們真的是瘋了。」
魔獸在這個月初為了加強自己的投籃，特地聘請專屬的投籃教練休特來協助訓練，他們也常常在自己的推特上放上訓練過程的影片，認真的態度也獲得網友稱讚。
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