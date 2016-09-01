日職》率羅德擊退歐力士 陳冠宇奪本季一軍首勝

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅日投手陳冠宇睽違3個月後再度於一軍先發，今天在主場迎戰歐力士，繳出5.2局失1分的成績，加上隊友的火力支援，前5局打下6分奠定勝基，終場羅德以6：4擊敗歐力士，陳冠宇本季一軍首勝開胡。

陳冠宇前兩局演出三上三下，2局下半還連飆2K，總計前3局僅被敲出1支安打；4局上半，陳冠宇出現亂流，雖解決首名打者，但保送吉田正尚後又被T-岡田敲出安打，形成1、3壘有人，伊藤光擊出安打讓陳冠宇失1分；5局上半，陳冠宇狀況回穩，演出三上三下，6局上半續投，投出1保送解決兩名打者後退場。

此役羅德全隊敲出8支安打，攻下6分，其中井口資仁3局下半的3分砲，讓他日職生涯通算1000打點達陣，雖然8局上半，歐力士吉田正尚轟出3分砲，羅德一度僅剩2分領先，不過最後南昌輝、益田直也兩名投手接力守成，也澆熄歐力士反撲氣勢。

總計陳冠宇今天主投5.2局用了89球，被敲4安打失1分，飆出5次三振，本季日職一軍勝投開張，也是生涯對歐力士的首勝。

陳冠宇拿下勝投接受「英雄訪問」。（取自太平洋聯盟TV粉絲頁）