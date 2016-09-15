中職》林柏佑生女後重返一軍 期待幫助球隊贏球

Lamigo桃猿林柏佑開心展示女兒的照片。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿林柏佑上週迎接第1個小孩出生，隨即在今天重返一軍，林柏佑希望女兒帶來「生子後」的好運，自己能在下半季爭冠的關鍵時刻幫助球隊贏球。

林柏佑的女兒於9月9日出生，林柏佑表示，老婆入院待產時，他還滿緊張的，不知道小孩會長什麼樣子，生產過程他全程陪伴，老婆痛了很久，真的非常辛苦，但是女兒平安出生的那一刻，一切都值得了。

林柏佑說，看到女兒的第一眼，有一種說不上來的奇妙感覺，女兒有一雙大眼睛，看過的人都說和他很像，讓他更加開心。

林柏佑的女兒和王柏融同一天，林柏佑事後才知道王柏融生日也是9月9日，他開玩笑表示，要幫女兒去跟這個同一天生日的叔叔要一份大禮。