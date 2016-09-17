MLB》田中將大的初體驗 洋基迷想到王建民

田中將大昨天先發無三振，生涯第一次。（今日美國）

〔體育中心／台北報導〕洋基日投田中將大昨天先發7局僅掉1分，本季防禦率降至美聯最佳的2.97。有趣的是，他昨天的投球內容，不僅是生涯第一次無三振先發，更讓洋基球迷想起昔日王牌王建民。

田中將大昨天先發7局，雖然僅被敲4安打，但沒有任何一次三振，大聯盟生涯第一次。此外，他面對28名打者，有15人滾地球出局，滾地球比率高達68%，本季單場第3高。

田中無三振、高滾球率的表現，讓美國球迷想到王建民，紛紛在推特寫道，「田中變成以前的王建民了？」、「洋基投手沒有三振卻投這麼好，上一位應該是王建民對吧？」

王建民在洋基時期，確實曾有5度先發無三振，包括2005年4月30日的先發7局掉2分、2006年5月12日先發8局無失分的代表作。

王建民在洋基時期以低三振、高滾地球率的風格投出王牌身手。（資料照，美聯社）