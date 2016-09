MLB》摩拉雷斯千安出爐 灌4打點率皇家撕裂白襪

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕皇家今在主場迎戰白襪,推出達菲(Danny Duffy)先發,主投7局失3分,加上戈登(Alex Gordon)、摩拉雷斯(Kendrys Morales)開轟助陣,終場皇家以10:3擊退白襪。

1局下半,摩拉雷斯關鍵安打,皇家先馳得點,2局下半,戈登敲出一發436英呎陽春砲,直接掉進右外野後方噴水池,隨後皇家延續火力,再添2分,取得4:0領先。

4局上半,白襪雖靠著佛雷瑟(Todd Frazier)開轟回敬2分,但投手群仍擋不住皇家攻勢,4局下半,又失2分,6局下半,摩拉雷斯開轟,本季第28轟出爐,他也用這支錦上添花的2分砲,助皇家以10:3擊敗白襪。

皇家摩拉雷斯今手感火燙,5打數3安打(含1全壘打),灌進4分打點,生涯第1千安也在今天出爐,為6局下的2分砲。

摩拉雷斯。(美聯社)