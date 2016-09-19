MLB》摩拉雷斯千安出爐 灌4打點率皇家撕裂白襪
2016/09/19 11:25
〔記者粘藐云／綜合報導〕皇家今在主場迎戰白襪，推出達菲（Danny Duffy）先發，主投7局失3分，加上戈登（Alex Gordon）、摩拉雷斯（Kendrys Morales）開轟助陣，終場皇家以10：3擊退白襪。
1局下半，摩拉雷斯關鍵安打，皇家先馳得點，2局下半，戈登敲出一發436英呎陽春砲，直接掉進右外野後方噴水池，隨後皇家延續火力，再添2分，取得4：0領先。
4局上半，白襪雖靠著佛雷瑟（Todd Frazier）開轟回敬2分，但投手群仍擋不住皇家攻勢，4局下半，又失2分，6局下半，摩拉雷斯開轟，本季第28轟出爐，他也用這支錦上添花的2分砲，助皇家以10：3擊敗白襪。
皇家摩拉雷斯今手感火燙，5打數3安打（含1全壘打），灌進4分打點，生涯第1千安也在今天出爐，為6局下的2分砲。
摩拉雷斯。（美聯社）
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