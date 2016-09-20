中職》陳冠任會老隊友 週四將擔任球評
2016/09/20 19:49
陳冠任（右）跟著潘忠韋（左）到球場見習。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕去年球季結束後遭桃猿隊釋出的陳冠任，今天突然出現在桃園球場，老戰友們看到他都開心打招呼，直言好久不見。陳冠任說，受到愛爾達電視之邀，預計週四擔任球評，今天和前輩潘忠韋特別來球場見習，也見見老隊友。
至於下一季是否身披球衣續戰，陳冠任說目前就交給經紀公司處理，雖然暫時不會再去獨立聯盟，但目前不會放棄任何機會，也很有意願再回到中職賽場。陳冠任也感嘆，過了一定年紀，很難在旅外，能有3個月旅外機會，他覺得很感恩。
陳冠任回到桃園棒球場。（記者陳志曲攝）
陳冠任（左）與前隊友劉時豪（右）相見歡。（記者陳志曲攝）
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