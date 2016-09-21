日職》陽岱鋼帶傷上陣 2大美技助火腿登頂（影音）

〔記者陳人齊／綜合報導〕太平洋聯盟龍頭之爭今天上演「天王山之戰」，日本火腿作客軟銀主場，推出「二刀流王牌」大谷翔平先發，並取消指定打擊讓他擔任第8棒，大谷投打皆繳出好表現，8局投球只讓軟銀敲出4支安打丟1分，打擊上更敲出二壘安打，率領日本火腿以2：1擊敗軟銀，登上太平洋聯盟龍頭。

軟銀推出隊上防禦率王千賀滉大先發，雙方上演投手戰，2局千賀滉大控球不穩對岡大海投出保送，遭下一棒的洋砲萊爾德掃出左外野2分砲，讓日本火腿就靠這2分登上太平洋聯盟龍頭。

旅日球星陽岱鋼休兵4場後今天在第7局時擔任代打，面對岩嵜翔吞下三振，不過他隨後上場守備即演出超級美技，接球時再度碰撞到全壘打牆，幫大谷翔平沒收1支安打，9局軟銀打者江川智晃敲出中外野深遠飛球，陽岱鋼再度用美技避免日本火腿的失分，成為火腿擊敗軟銀的功臣之一。

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