台日棒球交流 高苑工商11比5逆轉勝

高苑工商（綠衣）以11比5逆轉勝日本（白衣）。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕日本明治神宮野球大會高校組冠軍隊履正社高校及大阪府高校組成明星隊，今天下午與高苑工商棒球隊進行友誼賽，前半場領先的日本明星隊先盛後衰，被高苑逆轉，終場高苑以11比5贏得勝利。

今年適逢明治神宮外苑創建90週年紀念，也是第47次派隊來台進行棒球親善訪問，這次由日本高等學校野球連盟事務局長竹中雅彥帶隊，隨行的有明治神宮外苑苑長石井拓藏及外苑棒球場場長永渕義規。

比賽一開始，高苑雖先馳得點，但日方在第二局靠3支安打，取得3比1領先。後來高苑在第五局以5支連貫安打攻下5分，隨後3局再得5分，終場以11比5逆轉勝日本。

不過，這場友誼賽不在孰勝孰敗，最令日方遺憾的是，致力台日棒球交流的前高雄市棒球委員會主委黃清誥，於今年5月病逝，無緣參與盛會，但他建立的深厚情誼，將永遠留在台日棒球交流史中。