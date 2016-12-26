MLB》依循建仔模式 皇家簽曾投無安打老將

桑契斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天與多名球員簽下小聯盟合約，包括前巨人13勝投手、曾投出無安打比賽的34歲左投桑契斯（Jonathan Sanchez），盼望他能複製老將王建民、彼得（Peter Moylan）等人模式，成功在大聯盟東山再起。

桑契斯大聯盟生涯從巨人起步，2006年至2011年為球隊貢獻38勝46敗，防禦率4.27，他曾在2009年投出過無安打比賽，更在隔年年繳出生涯代表作，投出13勝9敗防禦率3.07的佳績，最後也幫助球隊奪冠。但後來因傷表現下滑，先後轉戰皇家、洛磯、海盜等隊，前年轉往波多黎各發展，今年季初雖然獲邀紅人春訓，但最後還是遭到釋出。

皇家今天與桑契斯簽下一紙小聯盟合約，並附帶明年大聯盟春訓。