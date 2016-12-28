NBA》曾在CBA上演神級數據 他在小牛待1個月後被釋出

〔體育中心／綜合報導〕據美國媒體報導，小牛即將釋出後衛吉布森（Jonathan Gibson），並提供25歲矮後衛P.傑克森（Pierre Jackson）合約填補陣容。

吉布森曾在中國CBA打球，還與台灣好手林志傑當過隊友，去年他在CBA寫下不可思議的場均42分神級數據，登上NBA後卻水土不服，17場出賽平均拿下6.2分，36.8％的命中率被外媒以「效率低到難以置信」批的一文不值。

隨著主控D.威廉斯（Deron Williams）、柯瑞弟（Seth Curry）傷癒復出，吉布森的出賽時間就受到壓縮，未來可能轉往海外發展等待機會。

吉布森遭小牛釋出。（美聯社）

吉布森曾與台灣野獸當隊友。（取自CBA微博）