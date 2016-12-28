NBA》曾在CBA上演神級數據 他在小牛待1個月後被釋出
2016/12/28 09:51
〔體育中心／綜合報導〕據美國媒體報導，小牛即將釋出後衛吉布森（Jonathan Gibson），並提供25歲矮後衛P.傑克森（Pierre Jackson）合約填補陣容。
吉布森曾在中國CBA打球，還與台灣好手林志傑當過隊友，去年他在CBA寫下不可思議的場均42分神級數據，登上NBA後卻水土不服，17場出賽平均拿下6.2分，36.8％的命中率被外媒以「效率低到難以置信」批的一文不值。
隨著主控D.威廉斯（Deron Williams）、柯瑞弟（Seth Curry）傷癒復出，吉布森的出賽時間就受到壓縮，未來可能轉往海外發展等待機會。
吉布森遭小牛釋出。（美聯社）
吉布森曾與台灣野獸當隊友。（取自CBA微博）
相關新聞
- NBA》提拔新秀穆雷？ 馬刺釋出阿根廷「新刺客」
- 籃球》預告Logo Shot 高中生重現柯瑞神技（影音）
- NBA》詹皇擊敗飛魚、牙買加閃電 獲美聯社年度運動員
- NBA》快艇喬丹出車禍 保羅大哥來救援
- NBA》杜蘭特不爽裁判報告 痛批「根本是狗屎！」（影音）
推薦新聞
-
NBA》大三元又入手 主帥揭曉魏少成功之道2016/12/28 11:34
-
職棒球員工會慈善高爾夫賽 眾球星共襄盛舉2016/12/28 11:25
-
NBA》提拔新秀穆雷？ 馬刺釋出阿根廷「新刺客」2016/12/28 09:26
-
日職》養樂多砸台幣6200萬 簽下王建民前隊友2016/12/28 09:10
-
MLB》皇家媒體向建仔致敬 「他可以表現更好」2016/12/28 08:58