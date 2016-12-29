NBA》畢爾獲前輩認可 艾倫：在他身上看到我的影子
2016/12/29 09:58
畢爾（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕巫師後衛畢爾（Bradley Beal）從高中時就常與已退休的神射手艾倫（Ray Allen）相提並論，而兩人之間的相似處也獲得艾倫本人認證。
艾倫在近期的採訪中談及自己的退休生活，也聊到對於現今NBA球員的看法。艾倫認為，聯盟中的最強射手不是老鷹後衛柯佛（Kyle Korver）就是勇士湯普森（Klay Thompson）。而當談論到誰的打法會讓艾倫想到當年的自己時，艾倫表示，「大概就是畢爾了。」
艾倫曾待過公鹿、塞爾提克以及熱火等隊，是NBA著名的三分球射手，而畢爾今年以5年1.28億美元續留巫師，後續看漲。
今年23歲的畢爾，本季平均可攻下2.2分，出手命中率也有44.8%，表現不比當年的艾倫遜色。不過艾倫入選過10次明星賽以及拿過兩座總冠軍，這些紀錄都是畢爾望塵莫及的。但畢爾的路還很長，現在又受到前輩艾倫的認可，相信未來會有更出色的表現。
艾倫（資料照，美聯社）
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