桌球》傑愛戀晚宴倒數 小愛白紗照曝光（多圖）

傑愛戀晚宴婚紗照。（C.H.Wedding與星予公關提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017年元旦是個充滿喜悅的特別日，在新年的第一天就有個幸福美滿的開端，台灣桌球健將江宏傑於今天在台北晶華酒店舉辦婚宴正式在台迎娶福原愛，並於婚宴前舉行記者會向媒體宣告小倆口的婚訊及未來規劃，將幸福的喜悅分享給每一位在場嘉賓。

C.H.Wedding品牌為福原愛打造專屬婚紗，定價68萬台幣，卡袖V領設計、上身馬甲滿佈閃亮的水晶繡珠蕾絲，經典卻不失現代時尚感。蓬裙身輕飄飄的雪白網紗以層層堆疊的方式帶出浪漫的氛圍，以可愛浪漫的蕾絲小花。

傑愛戀晚宴婚紗照。（C.H.Wedding與星予公關提供）

傑愛戀晚宴照。（C.H.Wedding與星予公關提供）