MLB》打不打經典賽？ 建仔：再跟郭總討論
2017/01/04 21:59
王建民晚間搭機返美。（記者姚介修攝）
〔記者郭羿婕／桃園機場報導〕今年3月經典賽能否看到王建民再度登板投球？建仔今晚返美，仍未鬆口。再被問到是否參加經典賽，建仔說：「還沒做最後打算，先回美國看看訓練方式，再跟郭總討論。」
王建民再戰經典賽的機會不高，台灣隊總教練郭泰源也已做好心理準備，不過建仔今天仍未明確透露打不打，只表示有跟郭總聯絡，接下來也會再跟郭總討論。
經紀公司正在幫建仔尋覓新東家，僅透露進度是「努力中」；建仔去年11月底返台時被問到今年動向，曾說：「有球隊就打，沒球隊可能就直接退休。」對於期望新球隊是國聯或美聯，他今晚表示：「現在都沒關係吧，美聯、國聯都一樣，未來是先發或中繼，也要看球隊需要再調整。」
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