日職》陽岱鋼轉戰巨人 原東家火腿不要人只要錢

陽岱鋼轉戰巨人，原東家火腿選擇6成補償金。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼季末行使FA權利，在各家球團一番角逐後，由讀賣巨人大約網羅，前東家日本火腿則在今日選擇6成的補償金。

根據日職自由球員制度，薪水等級在日本火腿屬於B級選手的陽岱鋼，火腿可從巨人球隊選1名球員加上4成年薪的補償金，或是6成年薪補償金，稍早有日媒分析火腿可能補強先發左投，或是挑選二壘手接替老將田中賢介，不過最後火腿選擇陽岱鋼年薪1.6億的6成補償金，也就是9600萬日圓。

除了陽岱鋼，巨人季末還補強原DeNA投手山口俊，對此DeNA選擇補償投手平良拳太郎，今天平良與新東家發表記者會，披上藍衫59號重新出發，被問及新球季將和巨人交手，平良表示對主砲阿部慎之助會特別小心，預計會以內角球作攻擊。