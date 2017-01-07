一般組的甲子園 史嘟黨大專棒球挑戰賽下週開打

（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕史嘟黨主要是鼓勵大專學生從事健康運動，以棒球比賽提高個人球技，增進團隊合作精神。當初是由史嘟黨執行長梁永斌、知名球評曾文誠及中華職棒球前秘書長梁功斌所創辦，主要是希望能讓一般生踏上職棒球場紅土。

「當初我們三人在職棒界服務，看到真正支持棒球產業，推廣棒球風氣的，一般組球員不遺餘力，包括社會乙組及大學一般組，所以決定給他們一個舞台。」梁永斌表示。

史嘟黨執行長梁永斌。（取自網路）

由於史嘟黨主要是以熱情為中心的比賽，加上沒有常態性轉播，在找贊助商方面常碰壁，而要轉播也有難度在，因為這些球員和教練都非球評和主播所認識，不過在2014、2015年緯來曾轉播總決賽，2016年則是在網路轉播全部賽事。

雖然國泰金控有贊助今年的比賽，但仍不夠所有的費用，梁永斌對此表示：「剩下的就由我們來負擔，因為這不是龐大的金額，但對國內一般生來說是很難得的機會，因此不想讓比賽中止。」

史嘟黨在前兩屆也邀請到北京大學、日本大學聯隊來台參賽，其中日本有位球員曾打過甲子園，和台灣選手競技也成為難能可貴的經驗，「日本隊防守嚴厲，打擊觀念相當好。」梁永斌表示。

今年比賽從1月14日到1月21日在台體大球場舉行，剛好與經典賽台灣隊練球時間相同，賽事下午才開始，球員會打到夜間的比賽，也是另類體驗，MIZUNO將贊助前三名球隊獎品，去年由逢甲大學拿下冠軍，國立體大和輔仁大學則是拿下亞軍和季軍。

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