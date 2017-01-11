日職》一年比一年快！大谷火球進化史影片看這裡（影音）
2017/01/11 20:54
〔體育中心／綜合報導〕火腿「二刀流」大谷翔平上個球季不管投打都繳出亮眼成績，並拿下年度MVP，今天太平洋聯盟TV剪輯了一段影片，紀錄大谷從2013年以來的投球進化史。
大谷翔平在2013年時於一軍初登場，生涯首次以投手身分上陣，是在2013年5月時面對養樂多，當時球速約152公里，且後來每年大谷都有進步，在2014年時球速來到160公里。2015年時，大谷投出162公里的球速，打破原本由佐藤由規所保持的161公里、日職本土投手最快球速紀錄。
但大谷的進步也並未停滯，他在2016年6月時對巨人完投9局，飆出個人新高163公里，又再度刷新紀錄，且在季後賽後援登板時，飆出165公里，樹立大谷障礙。
大谷翔平。（資料照，美聯社）
相關新聞
- 日職》為了連霸日本一 火腿補進前響尾蛇150公里左投
- 日職》岱桑的MLB隊友球種多狂？ 這2段影片秒懂
- 日職》巨人新兵訓練 廖任磊傳接球聲響大、被讚打擊佳
- 日職》巨人喊「新化」 陽岱鋼想新招、招牌語
- 日職》 達比修用「慢動作」影片 看杉谷挑戰跳箱失敗...
推薦新聞
-
NBA》不滿哨音 「詹皇」對裁判失望2017/01/11 20:42
-
台日交流賽》恰恰參賽未定 若出征將放棄商務艙2017/01/11 18:57
-
壽山盃高球》公益球賽助身障者 一桿進洞獲600萬房子2017/01/11 18:34
-
游泳》競技體育很殘酷！洪荒姐傅園慧生日微博惹哭網友2017/01/11 17:56
-
MLB》球迷氣到丟垃圾 美媒整理5大誤判（影音）2017/01/11 17:56