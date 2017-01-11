日職》一年比一年快！大谷火球進化史影片看這裡（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿「二刀流」大谷翔平上個球季不管投打都繳出亮眼成績，並拿下年度MVP，今天太平洋聯盟TV剪輯了一段影片，紀錄大谷從2013年以來的投球進化史。

大谷翔平在2013年時於一軍初登場，生涯首次以投手身分上陣，是在2013年5月時面對養樂多，當時球速約152公里，且後來每年大谷都有進步，在2014年時球速來到160公里。2015年時，大谷投出162公里的球速，打破原本由佐藤由規所保持的161公里、日職本土投手最快球速紀錄。

但大谷的進步也並未停滯，他在2016年6月時對巨人完投9局，飆出個人新高163公里，又再度刷新紀錄，且在季後賽後援登板時，飆出165公里，樹立大谷障礙。

大谷翔平。（資料照，美聯社）