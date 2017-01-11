WSBL》台元擊敗電信 繼續與國泰並列龍頭

電信控球後衛楊淑淨突破防守上籃。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕3勝1敗的台元今晚在板橋體育館與2勝2敗的電信捉對廝殺，上半場就領先12分，沒有意外地以67：59收下勝利，目前依舊4勝1敗與國泰並列龍頭。

台元上半場結束就以34：22取得雙位數優勢，易籃後儘管曾被追到個位數分差，還是能夠不讓對手越雷池一步，全隊以射手劉希曄飆進19分外加6籃板、3抄截表現最佳，蔡佩真、蔡佩真各16分次之。

電信則以替補上陣的黃虹瑛取得18分最高，中鋒王維琳拿16分次之。

台元射手劉希曄拋投得手。（記者林宗偉攝）

電信後衛楊淑淨遭到嚴防。（記者林宗偉攝）