WSBL》台元擊敗電信 繼續與國泰並列龍頭
2017/01/11 21:59
電信控球後衛楊淑淨突破防守上籃。（記者林宗偉攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕3勝1敗的台元今晚在板橋體育館與2勝2敗的電信捉對廝殺，上半場就領先12分，沒有意外地以67：59收下勝利，目前依舊4勝1敗與國泰並列龍頭。
台元上半場結束就以34：22取得雙位數優勢，易籃後儘管曾被追到個位數分差，還是能夠不讓對手越雷池一步，全隊以射手劉希曄飆進19分外加6籃板、3抄截表現最佳，蔡佩真、蔡佩真各16分次之。
電信則以替補上陣的黃虹瑛取得18分最高，中鋒王維琳拿16分次之。
台元射手劉希曄拋投得手。（記者林宗偉攝）
電信後衛楊淑淨遭到嚴防。（記者林宗偉攝）
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