中職》陽建福選擇加盟統一 原因之一是潘威倫

潘威倫。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕陽建福決定加盟統一獅，原因之一是好友潘威倫，他很期待今年兩人可以同場出賽。

陽建福指出，感謝與他接觸的3支球隊，各隊的條件與環境都不錯，畢竟自己快38歲，優先考量的是固定的出賽機會，「因為富邦的投手陣容很整齊，所以決定選擇統一，真的對君璋賢拜很抱歉！」他說。

陽建福透露，選擇獅隊的原因之一，是潘威倫，「前幾天我有跟嘟嘟說，他要我自己做決定，不管我到哪隊，他都尊重。其實早在4、5年前，就有機會可以到獅隊，只是當初我選擇留在興農，如今有機會和他同隊，真的很開心。」他說。

陽建福在獅隊的定位，教練團初步規劃是牛棚，最快3月26日的獅隊本季首戰，就能看到潘威倫先發、陽建福接手的調度，「這是我們第1次在中職同隊，以前經常跟他同場先發，只有在國家隊才可能他先發、我中繼或後援，這應該很有意思喔！」他笑說。

陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）