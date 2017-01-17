SBL》明星賽群星拜年 林書緯秀中文祝賀詞（影音）
2017/01/17 15:58
〔記者卓佳萍／板橋報導〕農曆過年將至，SBL球員休息兩週後，下半季將從2月3日開打，今天明星賽紅、白兩隊球員在板橋體育館練球，球員也送上農曆年祝福詞，富邦勇士後衛林書緯難得講中文，「紅包拿來吧！」
上季新人王林書緯連兩季入選明星賽，來到台灣生活將近兩年，中文也進步不少，他學會講恭喜發財、新年快樂等祝賀詞，還現學現賣講出「紅包拿來」。
「新台灣人」戴維斯也講中文恭賀粉絲新春愉快，台啤蔣淯安、于煥亞與黃聰翰更加碼，演出金雞報喜。
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