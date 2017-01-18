富邦盃》首局連3轟 龜山大勝新埔

龜山國小５人６轟，左起黃君程、田明倫、李勛傑、陳震承、胡孟智。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦盃少棒開幕首日，桃園龜山預賽首戰面對新北新埔，首局從2棒的陳震承起，和李勛傑、胡孟智連3打席開轟，李勛傑單場雙響、隊長田明倫滿貫砲，黃君程也在最後一半局開轟，合計6轟，終場20:1大勝對手。

李勛傑是去年亞洲盃少棒錦標賽代表隊，去年富邦盃起一年來長高10公分，現在身高175公分，比同儕都高出一個頭，看上去就像國中選手。李勛傑笑說，在國家隊吃得比學校好，同學都說他回學校之後就長高了。

小個子的黃君程擊出小學生涯首轟，他說是因為全壘打牆比較近，不過擊出全壘打感覺也很好。