中職》新一代Passion Sisters性感登場 球迷卻全笑翻？

中信兄弟新人變裝取悅球迷及球隊「老鳥」。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天開訓，除了特地為新主帥史耐德（Cory Snyder）舉辦加盟記者會，也讓球員們揮毫，寫下新年新希望，菜鳥們今天特別穿上啦啦隊裝，來娛樂「老鳥」及球迷。

中信兄弟今天開訓，菜鳥們穿上啦啦隊裝娛樂眾人，照片一出也吸引不少球迷討論。其中pb+粉絲頁湧入不少球迷的留言，有人笑稱吳東融看起來好嬌羞，也有人把重點放在投手陳琥身上，開玩笑的表示，「陳琥好像很性感」。

而pb+的粉絲頁也稱這群新人為「Passion Sisters4.0」，讓不少網友笑翻，笑稱「拳頭硬了」。