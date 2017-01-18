中職》新一代Passion Sisters性感登場 球迷卻全笑翻？

2017/01/18 18:23

中信兄弟新人變裝取悅球迷及球隊「老鳥」。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天開訓，除了特地為新主帥史耐德（Cory Snyder）舉辦加盟記者會，也讓球員們揮毫，寫下新年新希望，菜鳥們今天特別穿上啦啦隊裝，來娛樂「老鳥」及球迷。

中信兄弟今天開訓，菜鳥們穿上啦啦隊裝娛樂眾人，照片一出也吸引不少球迷討論。其中pb+粉絲頁湧入不少球迷的留言，有人笑稱吳東融看起來好嬌羞，也有人把重點放在投手陳琥身上，開玩笑的表示，「陳琥好像很性感」。

而pb+的粉絲頁也稱這群新人為「Passion Sisters4.0」，讓不少網友笑翻，笑稱「拳頭硬了」。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.