NBA》第2節被肘擊 魏少放話：討回來！

Westbrook on if he and Durant are on speaking terms and their "exchange" in the third quarter: pic.twitter.com/6qNLIkxgND — Royce Young （@royceyoung） 2017年1月19日

〔體育中心／綜合報導〕本季勇士2度主場迎戰雷霆，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在第2節進行擋拆時，被中鋒帕邱利亞（Zaza Pachulia）肘擊倒地，賽後他在接受訪問時面露不悅的表示，他會「討回來」。

魏少在接受採訪時提到，帕邱利亞打得有點大力，「但沒關係，我會直接討回來。」記者進一步詢問是否知道帕邱利亞就站在隊友後面補防他，他則說當時並沒有注意到，但是如果今天換作是自己，他就不會這樣做，並在一次強調「會討回來。」

此役魏斯布魯克全場23投8中，拿下27分、15籃板、13助攻的大三元成績。2隊下次將在台灣時間2月12日早上9點30分於雷霆主場3度交鋒。

魏斯布魯克。（法新社）