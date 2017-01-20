棒球》談未來動向 張泰山想去美職球隊短期進修
2017/01/20 16:46
張泰山出席罕見疾病基金會公益競標會。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕張泰山今天出席罕見疾病基金會公益競標活動，談到未來動向，他想去觀摩來台春訓的韓職球隊，也希望能有機會去美職球隊短期進修。
張泰山指出，目前沒訂什麼計畫，就是慢慢看，經紀公司後續還有安排活動，這幾年很多韓職球隊來台春訓，有機會他想去觀摩一下訓練方式，了解韓國球隊為何這幾年進步這麼快。
張泰山的太太吳靜宜覺得，老公這麼多年都在打球，也該好好休息一下，「他有考慮去美職球隊短期進修，想多學一點新的東西，就看經紀公司那邊怎麼安排。」她說。
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