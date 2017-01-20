中職》休季持續鍛鍊 賴鴻誠還有國手夢

賴鴻誠指導小球員投球。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕沒能入選經典賽台灣隊陣容，富邦悍將中繼王賴鴻誠在家人支持下獲得安慰，並持續在休季鍛鍊自己，將披上台灣隊戰袍視為目標，希望未來能為國家盡份心力。

台灣隊投手徵招旅美投手不順，優先從業餘培訓隊、還有離開中職一年、甫加盟統一獅的37歲老將陽建福尋才，始終沒有考慮中繼王賴鴻誠，他上次打國際賽要追溯至2012年亞錦賽。

「其實現在不會耿耿於懷，這（進台灣隊）是我現在最大的動力。」賴鴻誠說，教練團有他們的考量，換個方式想，也許是想讓他多休息，「我可以盡更多能力去幫助富邦隊。」

生涯前5年單季最多出賽數不過28場，上季保持健康出賽62場，防禦率4.22，18次中繼點冠居中職，賴鴻誠說，去年拿到中繼王只是個殊榮，最想拿的還是總冠軍，只要今年數據能更進步就算達到個人目標。

賴鴻誠今在富邦盃棒球交流營勉勵少棒投手，小時候就要很注重健康，不管是投球數或身體狀況都要注意，投手最大資產就是健康，「有健康的身體才能發揮最大能力。」