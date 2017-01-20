中職》彭政閔6年3600萬約定中信兄弟

彭政閔與中信兄弟簽下6年合約。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟球團宣布，已經與彭政閔簽定總值3600萬元的6年合約，包含2年球員約與4年教練約。

彭政閔擔任球員期間，月薪70萬元，每年840萬元，另加240萬元激勵獎金，兩年共計2160萬元；若轉仼教練，前兩年月薪15萬元，另加每年國內外培訓費用300萬元，每年薪資與培訓費用為480萬元，兩年共計960萬元，後兩年每年薪資240萬元，兩年共計480萬元。

中信球團表示，彭政閔若轉任教練，球團將全力安排國內外相關訓練課程，包括長期出國觀摩、受訓等，以完整的敎練養成計畫，協助他順利轉換跑道，並經過完整的教練養成與訓練，將他近20年的球員經驗與技巧傳授給其他球員。