NBA》麻吉甜瓜去哪兒？ 詹皇：我只希望他快樂
2017/02/04 08:58
安東尼與詹姆斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士在台灣時間2月5日作客挑戰尼克，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將與麻吉「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）正面交鋒，對於甜瓜近日深陷交易傳聞，詹姆斯表示，「無論他去哪裡，我都希望他能快樂。」
尼克日前接觸快艇、騎士、塞爾提克，討論交易安東尼的可能性，但如今只聞樓梯響，並無實質的進展，而安東尼受訪時表示，他以家庭為重，傾向留在紐約，如果他不放棄拒絕交易的「霸王條款」，續留尼克的機會相當高。
安東尼交易傳聞滿天飛，身為好兄弟的詹姆斯都看在眼裡，他今天受訪時表示，無論安東尼是續留尼克或轉隊，我只希望他能過得開心。
「你身處的環境能讓你開心的話，比賽將會很輕鬆，我不能確定安東尼在尼克是否過得快樂，也許他會考慮其他地方也說不定。」詹姆斯說道。
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