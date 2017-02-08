經典賽》台灣隊漸入佳境 呂彥青明戰溫莎皇家

林智勝守備練習。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今持續於澳洲黃金海岸進行備戰，明天將前往布里斯本與澳洲業餘球隊溫莎皇家隊進行移訓的第二場熱身賽，預定由呂彥青先發。

台灣隊昨天擊敗澳洲職棒俠盜隊，教練吳復連也肯定選手們的表現，並表示今天的練習著重於內野守備的加強，打擊的部分，要求打者在擊球點的掌握可以做更好一點，「一點一點地把感覺抓回來。」

台灣隊明天將前往布里斯本，與澳洲業餘球隊溫莎皇家隊進行移地訓練的第二場比賽，預定由呂彥青先發。

林益全守備練習。（棒協提供）

許基宏打擊練習。（棒協提供）

陳鏞基守備練習。（棒協提供）