中職》林承飛好棒棒！捐3個月薪水回饋桃園3母校

桃猿隊林承飛好棒棒！捐3個月薪水回饋桃園3母校。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕去年是桃園棒球豐收的一年，在各項盃賽有優異成績，更包辦桃園市首次辦理桃園盃少棒組及青少棒組冠軍。桃園市長鄭文燦今晚在中壢表揚國中小棒球比賽績優隊伍，高中畢業就加入Lamigo桃猿隊的林承飛，為感念母校球隊仁善國小、新明國中及平鎮高中的裁培並希望拉拔更多優秀學弟，透過視訊由桃園棒球隊總教練張滄彬代表將他前3個月薪水（簽約時每月薪水5萬元）回饋給3校球隊作為訓練經費。

即將在4月滿20歲的林承飛，是阿美族原住民，在高中時期就展現打擊天分，也提前在高一時參與「木棒組」的訓練，學校教練藍文成曾經稱讚他是「天才型球員，球感、打擊能力天生特別出色」。

林承飛的啟蒙教練紀順彬說，林承飛是貼心、上進的孩子，從小自我要求高，雖然家庭經濟不寬裕，他仍捐出薪水回饋母校。大家對他的這份心意，非常高興，祝福他在職棒更上一層樓，打出屬於自己的指標；林承飛則透過視訊，勉勵學弟們「好好加油，不要受傷，聽教練的話，盡力去做」。

鄭文燦也說，去年桃園三級棒球交出亮麗成績，龜山國小及新明國中包辦首屆桃園盃少棒暨青少棒錦標賽冠軍，把高額的獎金20萬元留在桃園外，由龜山、中平、仁善、華勛及錦興等國小組成的少棒聯隊更拿下花蓮台彩威力盃冠軍獎金100萬元，桃園棒球實力不容小覷，期勉桃園小將在新的一年更能超越自我，為桃園爭取更多榮耀。