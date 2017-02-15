MLB》薪資還是談不攏 最操強投出招抗議洋基

畢坦西斯近三年投球局數全大聯盟最多。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基投捕手今天報到，後援火球男畢坦西斯（Dellin betances）因為新合約談不攏而缺席，美媒也透露在薪資仲裁結束前，這位洋基佈局投手將不會報到。

畢坦西斯前3年合計領151萬美元（約4761萬台幣）的底薪，卻是這段期間最操勞投手（254.2局），今年終於等到首度薪資仲裁資格，向洋基討一紙500萬合約，結果被打槍，只獲得300萬報價，雙方立場都相當強硬。

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）今發表看法，表示希望薪資上的僵局不造影響畢坦西斯與洋基的關係，「一旦仲裁案搞定後，我們就得關注於賽場，有時球員可能會有不好的感受，需要花點時間來消化，但這就是我們需要處理的。」

對於技術性缺席洋基投捕報到日，畢坦西斯與經紀人皆拒絕發表意見。根據《紐約每日新聞》報導，畢坦西斯在當地時間17日舉行聽證會結果出爐前，都不會向洋基隊報到。