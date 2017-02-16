孟菲斯男網賽》盧彥勳雙打賽浪費10個破發 首輪止步
2017/02/16 10:32
盧彥勳在孟菲斯男網賽遭淘汰。（資料照）
〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金64.275萬美元（約1976萬台幣）的孟菲斯男網賽，昨天單打失利的「寶島一哥」盧彥勳今日與白俄羅斯布瑞（Aliaksandr Bury）攜手在男雙出擊，仍無法贏得勝利，以0：6、3：6不敵澳洲組合艾伯登（Matt Ebden）／湯米奇（Bernard Tomic）。
「台白組合」盧彥勳與布瑞這回一發得分率僅57％，即便全場共製造10個破發點，無奈始終無法從對手手中破發，反觀澳洲組合不僅一發得分率高達74％，且在9個破發點中，把握住4次機會，成為雙方勝負分水嶺。
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