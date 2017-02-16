世大運》奪金希望！先來看羽球球后戴資穎的專屬球拍、鞋

球迷有機會近距離看見球后戴資穎的專屬球拍（勝利提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年台北世大運將在8月點燃戰火，為了讓國人了解台灣體壇選手的心路歷程，在台北市政府大樓的2樓特展廳展出多位寶島體壇好手的獎牌、訓練器材等珍貴展品，像是世界羽球球后戴資穎專屬球拍與球鞋，要讓大家一次看個夠！

位於台北市府大樓內的台北探索館，在2樓特展廳策劃「站上起跑點」特展，展場設計「熊讚的家」，讓市民和熊讚近距離接觸，並透過互動多媒體、擴增實境等科技化虛擬實景的展出。

特展規劃台灣優秀運動選手展區，展出台灣國手們的重要獎牌及訓練器材等展品，這些展品記錄了每個榮耀時刻、選手家人背後的支持與陪伴，及不為人知的艱苦訓練過程。

獎牌有台灣首面奧運舉重銀牌（2012年倫敦奧運/舉重選手許淑淨，由於金牌得主藥檢未過，後國際奧會宣布遞補金牌）；器材部分，則有2015年光州世大運女子團體反曲弓金牌的譚雅婷所使用的反曲弓，在2008年北京奧運以奮戰不懈精神感動全場的跆拳道選手蘇麗文提供2007年泰國曼谷世大運金牌所贏得的紀念玩偶及繡有名字的黑色道帶。

戴資穎身為台灣首位世界羽球球后，可以看見由父親戴楠凱親手穿線的球拍、母親為她穿軟的球鞋，可以透過這些器材，看見選手們所贏得榮耀，與深刻感受到他們所付出的時間、精力。

戴資穎專屬球拍的拍線皆由父親親自穿線而成（勝利提供）